O depasire neregulamentara a provocat un accident rutier in comuna Milcovul. O persoana a fost ranita

IPJ Vrancea - 22 martie a.c., ora 18.47: La data de 22 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier Focsaniau fost sesizati despre faptul ca pe DN 23A, in com. Milcovul, sat Lamotesti, s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane.Cu ocazia deplasarii la locul indicat, s-a stabilit faptul ca o femeie, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23A, din directia Focsani - Milcovul, ajunsa la intersectia str. Calea Focsani cu str. Morii, s-ar fi angajat in depasirea ... citeste toata stirea