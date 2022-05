Luni, 2 mai, in jurul orei 19:00, o femeie a fost transportata la spital dupa ce a fost acrosata de un biciclist in timp ce traversa bulevardul Bucuresti din municipiul Focsani. Politistii vranceni continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs accidentul.IPJ Vrancea - 2 mai, ora 20.38: Astazi, in jurul orei 18.58, politistii din cadrul Biroului Rutier Focsani au ... citeste toata stirea