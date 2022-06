O lumanare lasata nesupravegheata a declansat un incendiu la o locuinta din comuna Golesti

O familie din comuna Golesti a fost la un pas sa-si vada agoniseala de o viata facuta scrum dupa ce o lumanare lasata nesupravegheata in bucatarie a dus la izbucnirea unui incendiu. Nefericitul eveniment s-a intamplat astazi in jurul orei 12:00.Dupa primirea apelului la numarul unic de urgenta 112, la fata locului s-au deplasat in cel mai scurt timp 4 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ambulanta SMURD si 1 autospeciala de ... citeste toata stirea