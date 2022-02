O noua mobilitate virtuala a Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" Focsani, in cadrul proiectului Erasmus+ "School for S.K.I.L.L.S."

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focsani a gazduit in perioada 17-23.02.2022 mobilitatea virtuala C2 in cadrul proiectului Erasmus+ de parteneriat strategic in domeniul educatiei scolare "SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. - SCHOOL alliance FOR Soft and Key Competences In Lifelong Learning of Schools" (2019-1-IT02-KA229-062236_2) la care au luat parte 20 de elevi si 8 profesori din liceul "Karamursel 100. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" din Karamursel, Turcia, precum si 9 liceeni si 5 profesori ... citeste toata stirea