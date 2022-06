O racheta antigrindina a cazut in gospodaria unui vrancean. E a treia oara cand se intampla in acea localitate

Intamplarea a avut loc sambata, 11 iunie, in timp ce in apropiere se desfasura si un miting aviatic. Nu au fost victime sau pagube materiale. O racheta antigrindina, trasa de la un centru de comanda din Vrancea, a ajuns in curtea unui localnic din comuna Biliesti.Evenimentul a avut loc sambata, 11 iunie, dar informatia a fost facuta publica abia marti, 14 iunie.Prefectul Nicusor Halici a mers la Centrul Antigrindina din Focsani, unde a aflat de la specialisti ce s-a intamplat.Din primele ... citeste toata stirea