Oamenii din orasul confectiilor se imbraca de la second hand. Localnic: "Se deschid tot mai multe astfel de magazine"

Desi industria textila este singura ramura a economiei romanesti bine reprezentata in Vrancea, iar in acest domeniu lucreaza peste 10.000 de angajati, majoritatea din Focsani, oamenii din municipiul resedinta de judet prefera magazinele second hand, al caror numar este intr-o continua crestere Activitatea unora dintre cele mai importante firme din industria confectiilor din Romania se desfasoara, in special, la Focsani, insa este bazata pe export. Astfel, firmele din industria textila vrancene ... citeste toata stirea