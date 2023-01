Omagiu la implinirea a 7 ani de la trecerea in eternitate a scriitorului pancean, Ionel Brandabur

Vineri, 13 ianuarie 2023, s-au implinit 7 ani de la trecerea in eternitate a scriitorului pancean Ionel Bandrabur.Scriitor si publicist - Ionel Bandrabur s-a nascut pe 22 aprilie 1922, la Panciu, oras in care a trait si a scris cele peste 20 de volume de povestiri, aforisme si versuri.A fost absolvent al Facultatii de Litere si Filosofie din Cluj, cu licenta in filosofia culturii, sub indrumarea marelui Lucian Blaga.Activitatea literaraA debutat in anul 1939, cu poemul "Stepa", semnat ... citeste toata stirea