Omul de afaceri Valentin Resmerita, pierde sefia PNL Focsani, urmand probabil sa pateasca la fel si cu locul de consilier local

Inlocuirea omului de afaceri Valentin Resmerita a fost anuntata, vineri seara 25 septembrie 2024, prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook PNL Vrancea, in care trebuie observat, ca nu este mentionat, in nici macar o fraza, numele acestuia ( n.r. a omului de afaceri Valentin Resmerita).Este un indiciu destul de clar ca urmeaza, probabil, in scurta vreme si retragerea sprijinului politic pentru omul de afaceri Valentin Resmerita, in privinta locului de consilier local in ... citește toată știrea