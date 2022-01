Omul PSD pentru Prefectura Vrancea, principal "sponsor" la bugetul Bacaului

Victor Roman, in varsta de 62 de ani, ar urma sa fie numit prefect de Vrancea intr-o viitoare sedinta de Guvern, dupa ce a fost propus in unanimitate de PSD. Victor Roman, fostul deputat PSD de Vrancea in mandatul 2012-2016, este propunerea PSD Vrancea votata in unanimitate pentru postul de prefect al judetului, functie care a revenit social democratilor in cadrul impartirii pe care a avut-o la Bucuresti.Victor Roman este insa mai presus de toate un prosper om de afaceri, in special prin firma ... citeste toata stirea