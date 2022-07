Parlamentari obligati de Curtea de Conturi sa plateasca pentru paza cabinetelor. Cum vor sa scape de datorie

Un control al Camerei de Conturi Vrancea a scos la iveala faptul ca mai multi parlamentari PSD au beneficiat de servicii de paza platite din bani publici, pe care nu le-au achitat, pentru birourile parlamentare din Focsani. Magistratii de la Judecatoria Focsani amana din luna martie a acestui an pronuntarea in dosarul in care fostul deputat PSD Ciprian Nica incearca sa scape de plata unei datorii de peste 10.000 de euro, bani pe care trebuia sa-i plateasca pentru serviciile de paza de la biroul ... citeste toata stirea