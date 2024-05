Pastele-Sarbatoarea sarbatorilor.Hristos a inviat!

Duminica invierii este cea mai mare sarbatoare a crestinatatii. Noaptea de Paste este momentul cand cei vii se intalnesc cu cei morti. Perioada pascala este una in care traditiile crestine se impletesc cu cele pagane. De Sfintele Paste, crestinii de pretudindeni vin la mormintele celor dragi. In ziua de azi, bucuriainvierii este traita de fiecare in functie de buget si nu de credinta in Iisus Hristos!"Hristos a inviat!" Acesta este salutul prin care Femeile Mironosite au anuntat Apostolii, ... citește toată știrea