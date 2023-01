Patru persoane au ajuns la UPU dupa un accident rutier produs in aceasta seara la Suraia

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs miercuri seara, 4 ianuarie 2023, la Suraia. In urma coliziunii, patru persoane au fost ranite si au fost transportate de multiple echipaje SAJ la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean "Sf. Pantelimon" din Focsani.SAJ Vrancea - 4 ianuarie 2023, ora 19.25: La ora 18:30 se primeste o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Suraia cu doua autoturisme implicate. La locul accidentului se ... citeste toata stirea