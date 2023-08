SAJ Vrancea, 16.08.2023, ora 8.59 Astazi la ora 7.10 Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe E 85 in localitatea Tamboesti. Un autoturism implicat a iesit in decor. La solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ tip C2 cu medic si trei echipaje SAJ tip B 2 cu asistent. La locul accidentului s-au identificat 4 victime constiente. Echipajul cu medic a preluat o victima in varsta de 20 ani sex feminin cu traumatism craniofacial si traumatism de membru inferior si a ... citeste toata stirea