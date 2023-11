Vrancenii care vor dori sa ramana in activitate si dupa implinirea varstei standard de pensionare vor putea sa o faca. Ei vor putea alege sa lucreze pana la varsta de 70 ani, iar pentru aceasta vor primi si oaresce beneficii. Optiunea va trebui anuntata anual, pentru a ramane in activitate fiind nevoie si de acordul angajatorului.Vrancenii care vor dori sa lucreze mai mult, dupa depasirea varstei de pensionare, vor putea ramane in activitate pana la varsta de 70 de ani. Masura este prevazuta ... citeste toata stirea