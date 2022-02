Perchezitii la persoane suspectate de tentativa la omor. Acestea au fost implicate intr-o altercatie pe strada, in timpul careia un barbat a fost injunghiat

Politistii si procurorii din Vrancea fac, miercuri, noua perchezitii la persoane suspectate de tentativa la omor. Persoanele vizate au fost implicate intr-o altercatie pe strada, in timpul careia un barbat de 26 de ani a fost injunghiat. "In aceasta dimineata, politistii din Vrancea desfasoara 9 perchezitii la locuintele folosite de persoanele implicate in altercatia, de pe Bulevardul Garii, din data de 21 februarie a.c. In cadrul activitatilor, politistii urmaresc identificarea si ridicarea ... citeste toata stirea