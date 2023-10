Foto: Cainii si pisicile ingrijite de Georgiana au nevoie de hranaAnimalutele sunt ingriiijite de Georgiana Sopeliuc, tanara din Straoane care a salvat zeci de caini si pisici abandonate sau cu probleme medicale"Mai avem hrana doar pentru sapte zile", este apelul lansat in urma cu patru zile de tanara inimoasa care are grija de peste 160 de animale care provin, in majoritate, din suflete abandonate si nu de putine ori, pui de doar cateva zile. Postarea pe pagina de Facebook a fost activata ... citeste toata stirea