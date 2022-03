PETrica, automatul inteligent care recicleaza ambalaje din sticla, aluminiu si plastic, investitie aprobata la Focsani

Automatul reprezinta o solutie tehnologica eficienta si convenabila care ajuta la conservarea resurselor naturale si creste reutilizarea materiilor prime. Un sistem de colectare a deseurilor reciclabile care s-a bucurat de un real succes in localitatile unde a fost implementat, PETrica, va fi achizitionat in cel mai scurt timp de municipalitatea din Focsani.In cadrul sedintei privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022, votat in unanimitate de alesii municipali, s-au facut mai multe ... citeste toata stirea