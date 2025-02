PNL Vrancea: Omagiu la un an de la trecerea in eternitate a lui Catalin Toma

La un an de la trecerea in eternitate a lui Catalin Toma, ne amintim cu profund respect si recunostinta de omul care si-a dedicat viata judetului Vrancea.Profesor, om politic, mentor si familist devotat, Catalin Toma a fost un exemplu de integritate si daruire, un lider autentic care a avut drept obiectiv modernizarea judetului si crearea unor oportunitati reale de dezvoltare.Absolvent al Facultatii de Sociologie, Psihologie si Pedagogie a Universitatii Bucuresti in 1999, Catalin Toma a ... citește toată știrea