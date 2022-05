Politicianul PSD care a spus despre Clotilde Armand ca "in Franta era rapita si violata zile in sir" a pierdut procesul cu primarul USR

Consilierul Judetean PSD din Vrancea are de platit daune morale primarului USR al Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, dupa ce a fost amendat si de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Ioan Micu, consilier judetean PSD, care anul trecut, in luna iunie, a scris pe Facebook despre Clotilde Armand, referitor la criza gunoaielor din Sectorul I, ca "in Franta era rapita si violata zile in sir, aoleu stai ca asta-i convenea bebelusei albe de Guadalupe", a pierdut in prima ... citeste toata stirea