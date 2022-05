Politistii vranceni au deschis dosar penal in cazul femeii care a batut un adolescent ieri in Focsani

Femeia care a agresat un adolescent ieri, dupa ce acesta ar fi traversat strada printr-un loc nepermis, este cercetata pentru loviri si alte violente, in cadrul unui dosar penal intocmit de politistii vranceni. Cazul este relatat in detaliu in articolul VIDEO | Atentie! Imagini care va pot afecta emotional! Adolescent batut de o femeie in Focsani.Ce au transmis politistii vranceni azi dimineata cu privire la acest caz:IPJ Vrancea - 26 mai, ora 10.37: Ieri, politistii din cadrul Politiei ... citeste toata stirea