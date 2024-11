Pomenirea mortilor - Mosii de toamna

Astazi este pomenirea mortilor, cunoscuta in popor ca Mosii de toamna, ziua in care crestinii ortodocsi participa la serviciul religios dedicat special celor raposati.Nu intamplator, ziua de pomenire este sambata pentru Mosii de toamna, ca si pentru Mosii de iarna, Mosii de primavara si Mosii de vara, pentru ca Biserica a randuit ca pomenirea mortilor sa se faca sambata, contrar falselor traditii introduse in cultul mortilor de anumiti preoti din Vrancea, care oficiaza asa zisele *40 de ... citește toată știrea