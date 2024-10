Pornind de la o dedicatie

Cand mai era director la Biblioteca Judeteana Vrancea, dr.Teodora Fatanaru mi-a sugerat sa donez cartile pe care le-am primit cu dedicatii din partea autorilor. Asa au ajuns cateva sute de volume in zestrea bibliotecii. Mi-au ramas doar cateva.Iar deunazi, am dat peste un volum scris de poetul Nicolae Dabija "Psalmi de dragoste". Cand am deschis, am dat peste urmatoarea dedicatie: "Poetului drag Gheorghe Neagu, omului care face una dintre cele mai bune reviste romanesti si o literatura ... citește toată știrea