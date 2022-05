Povestea cavoului-monument ridicat de un celebru arhitect pentru politicianul care a inspirat personajul Tanase Scatiu

In Cimitirul Sudic din Focsani se afla un cavou inedit, o adevarata opera de arta, realizat de arhitectul Ioan Mincu pentru Dumitru Simionescu Ramniceanu, deputat in doua legislaturi. Scriitorul Duiliu Zamfirescu si parlamentarul Dumitru Simionescu Ramniceanu, ambii proveniti din familii boieresti, sunt personaje care au facut istorie in epoca.In Cimitirul Sudic din Focsani, chiar in fata bisericii, se afla cavoul lui Dumitru Simionescu Ramniceanu (1836-1903), deputat in doua legislaturi, ... citeste toata stirea