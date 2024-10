Pr. prof. dr. Silviu-Iulian Rosca, noul inspector scolar pentru disciplina Religie din judetul Vrancea

In zilele de 9 si 11 octombrie 2024 au avut loc consfatuirile profesorilor de Religie din judetele Buzau si Vrancea. Cele doua reuniuni ale cadrelor didactice au fost prezidate de Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Ciprian, alaturi de care s-a aflat pr. Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul Invatamant si activitati cu tineretul.Intrunirea profesorilor vranceni s-a desfasurat miercuri, 9 octombrie, in sala multimedia a Scolii Gimnaziale "Stefan cel Mare" din municipiul Focsani, in ... citește toată știrea