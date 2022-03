Primar condamnat la inchisoare dupa 14 ani de la comiterea infractiunii. Ce fapta a savarsit edilul

Decizia nu este definitiva si vine dupa rejudecarea dosarului avand ca obiect deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de aproape 200.000 de euro. Magistratii Tribunalului Vrancea s-au pronuntat azi in dosarul de la fond in care trei sferturi din personalul Primariei Mera, in frunte cu primarul PSD Ion Sticlaru si fostul viceprimar, Aurel Trifan, ambii PSD, au fost trimisi in judecata.Daca in urma cu sase ani, prima instanta, cei doi au primit condamnari la inchisoare cu executare, in apel ... citeste toata stirea