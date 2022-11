Primaria Focsani va construi locuinte pentru tineri prin PNRR, la standardul nZEB (Casa cu consum de energie aproape zero)

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Si Administratiei a anuntat faptul ca va finanta, prin PNRR, proiectul "Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri in Municipiul Focsani", in valoare de 11.400.973 lei (aproximativ 2,3 milioane Euro fara TVA).Cu fondurile Uniunii Europene din PNRR vom construi 18 unitati locative, respectiv un total de 1.500 mp construiti, in baza unui proiect tip pus la dispozitie de Ministerul Dezvoltarii.Aceste locuinte vor fi realizate pe Calea Munteniei ... citeste toata stirea