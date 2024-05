Primarului comunei Vanatori, Ionel Lupu i s-a respins definitiv posibilitatea de a candida, in alegerile din 9 iunie 2024, la postul pe care-l detine

Reamintim ca primarul comunei Vanatori Ionel Lupu are, conform informatiilor postate pe portalul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), interzis timp de 3 ani de la incetarea actualului mandat, 2020-2024, la ocuparea functiei.Pe portalul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) se precizeaza referitor la primarul in functie al comunei Vanatori, controversatul Ionel Lupu ca acesta are "interdictie de a mai ocupa functia timp de 3 ani de la terminarea mandatului 2020-2024. Perioada de ... citește toată știrea