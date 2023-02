Prins in gara din Adjud, la cateva minute dupa ce ii furase pensia unei femei din Paunesti

Un bacauan in varsta de 59 de ani a fost prins in gara municipiului Adjud, fiind banuit de furt, dupa ce o femeie din comuna Paunesti a reclamat ca pensia pe care abia o primise de la agentul postal i-a fost sustrasa din casa.IPJ Vrancea - ora 16.40: La data de 09.02.2023, in jurul orei 13.00, politistii din cadrul Postului de Politie Paunesti au fost sesizati cu privire la faptul ca in data de 09.02.2023, in jurul orei 12.30, un barbat i-ar fi sustras unei femei din comuna Paunesti suma de ... citeste toata stirea