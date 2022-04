Prof. Ionelia Burghelea din Focsani: "Intrucatva, toti suntem *opera* profesorilor nostri"

Prof Ionelia Burghelea din Focsani: Intrucatva, toti suntem, mai mult sau mai putin, "opera" mai migalita sau mai bruta a profesorilor nostriPot sa spun cu mana pe inima ca am avut, in orasul in care am trait si traiesc in prezent - Focsani - niste profesori exceptionali. Cred ca nu intamplator toate doamnele mele diriginte au fost/sunt profesori de limba romana, disciplina pe care o predau si eu. Vornicu Mariana, Carmina Corbeanu, Elena (Nina) Jalba ne-au si invatat, ne-au si consiliat. Pare ... citeste toata stirea