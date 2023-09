Conform unor informatii neoficiale dar sigure profesoara Lauriana Ailincutei, acum consilier local in grupul PSD din Consiliul Local al Municipiului Focsani revine in conducerea ISJ Vrancea de aceasta data in postul de inspector general adjunct.Pa parcursul zilei de joi 31 august 2023 la " bursa zvonurilor" care se vehiculau in mediul on line local, consilieul local din Consiliul Local al Municipiului Focsani, Lauriana Ailincutei( foto stanga) sau consilierul judetean Adrian Atarcicov( foto ... citeste toata stirea