Profesor invatamant primar la Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" Focsani, participant la un proiect Erasmus in Turcia

In perioada 27 iulie - 3 august 2022, 3 tineri studenti impreuna cu liderul de grup au participat la un curs de mobilitate in cadrul Programului Erasmus + - ,,Migration: Challenge or Opportunity" (Miracle Opportunity).La aceasta mobilitate au luat parte 34 de tineri din 8 tari: Romania, Turcia, Suedia, Lituania, Georgia, Macedonia de Nord, Maroc, Germania.Ne-am intalnit in frumoasa statiune Kemer, Antalya- din Turcia, cu obiective foarte bine stabilite, unde am discutat, invatat si dezbatut ... citeste toata stirea