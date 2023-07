Anuntul a fost facut chiar de Costi Rogozanu, pe Facebook vineri, 7 iulie 2023: "Am dat peste o echipa tare, m-am lipit de ei si am facut si eu cate ceva in acest manual care zic eu ca a strans tot felul de lucruri interesante. Ii rog pe colegii de romana sa-l rasfoiasca, poate se potriveste cu ce au ei in minte. Eu am aplicat doar lucruri verificate deja la clasele a VI-a din Ciorasti - le multumesc, deci si elevilor mei pentru rabdare", a transmis profesorul si publicistul vrancean Costi ... citeste toata stirea