Profesorul Vasile Lefter despre "Antolgia scriitorilor vranceni" a scriitorului Culita Ioan Usurelu

In vremuri tulburi, volumul antologic scos de scriitorul Culita Ioan Usurelu a trecut oarecum neobservat asa cum se cuvine. Intoarcerea in timp mi s-a parut obligatorie. Cartea profesorului Culita Ioan Usurelu este un volum -tezaur, este o carte pentru viitorime.Sunt carti care mor peste o zi sau peste un an. Antologia scriitorilor vranceni e gandita sa infrunte deceniile, sa fie marturie scrisa a unor ganduri si simtiri din vremuri trecute. Antologii sunt niste oameni temerari, care se ridica