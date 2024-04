Proiect comun de promovare a cartii in comunitate intre Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" si Reteaua Supermarket PACO

Ziua Internationala a Cartii pentru Copii - 02 Aprilie Cu prilejul "Zilei Internationalea Cartii pentru Copii, sarbatorita in fiecare an, la nivel mondial, pe data de 2 aprilie, ziua de nastere a celebrului scriitor danez Hans Christian Andersen,Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea lanseaza serviciul de stimulare a lecturii comunitare "Carte pentru toti!", prin care vor fi oferite carti, in mod gratuit, celor care vor merge la cumparaturi in magazinele din Reteaua Supermarket PACO ... citește toată știrea