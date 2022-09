Proiect pilot: 10 unitati de invatamant din Vrancea vor avea catalog electronic

Catalogul electronic urmeaza sa fie introdus in 742 de scoli din tara, din care 10 din judetul Vrancea, in anul scolar 2022-2023, potrivit unui anunt facut de Ministerul Educatiei. Potrivit noului ROFUIP, intrat in vigoare de la 1 septembrie, catalogul electronic este introdus in scoli cu obligativitatea tiparirii, inregistrarii si arhivarii acestuia la sfarsitul anului scolar prin intermediul Secretariatului.Potrivit unui comunicat postat pe edu.ro, "Ministerul Educatiei va continua ... citeste toata stirea