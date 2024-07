Proiectie de film in aer liber in Piata Unirii din Focsani incepand cu ora 21.00, cu ocazia aniversarii a 148 de ani de la infiintarea Societatii de Cruce Rosie din Romania

"Istoria Binelui"- 148 de ani de la infiintarea Societatii de Cruce Rosie din RomaniaCrucea Rosie Vrancea alaturi de Primaria Municipiului Focsani va invita, astazi, 4 iulie 2024, la un eveniment special dedicat Zilei Crucii Rosii Romane. In aceasta seara, incepand cu ora 21.00, in Piata Unirii din Municipiul Focsani va avea loc o proiectie de film in aer liber. Va fi prezentat filmul "Istoria Binelui", realizat ... citește toată știrea