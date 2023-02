Proiectul "Blind Date With a Book" se desfasoara in perioada 10 -24 februarie 2023.Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary" invita publicul adjudean sa imprumute carti fara a avea informatii despre titlul cartii sau despre autor. Cartile sunt impachetate intr-un ambalaj ce ofera indicii despre carte prin citatul atasat.Proiectul "Blind Date With a Book" isi propune incurajarea lecturii in randul ... citeste toata stirea