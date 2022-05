Proiectul "Dare To Care"-"Indrazneste sa-ti pese" la Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Prin intermediul unui comunicat de pres[ conducerea Bibliotecii Judetene "Duiliu Zamfirescu" Vrancea ofera amanunte publice in legatura cu desfasurarea proiectului Erasmus + "Dare To Care - Indrazneste sa iti pese"E o bucurie pentru noi sa aducem comunitatii vrancene un nou program educational Erasmus+, implementat cu sprijinul Romania EDUCAB si dedicat adolescentilor, care aplica o metoda internationala de lucru,ce a fost implementata deja in 20 de biblioteci publice din Romania.Proiectul ... citeste toata stirea