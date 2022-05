Promovabilitate de 100% a pesonalului angajat in perioada pandemiei la SAJ Vrancea la examenul de ocupare definitiva a posturilor

Serviciul Judetean de Ambulanta Vrancea a avut promovabilitate de 100% in cazul personalului angajat pe perioada determinata in pandemie, la examenul care sa-i permita acestuia sa fie angajati in sistem, pe o perioada nedeterminata.Din informatiile Ziarului de Vrancea, 7 asistenti, 14 conducatori auto pe autosanitara, 1 ingrijitor(femeie de serviciu) si 1 economist deci in total 23 de persoane pentru 23 de posturi au sustinut in ultimele zile examenul de fixare pe post.Pentru acestia care ... citeste toata stirea