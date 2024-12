Pronosticuri pentru distribuirea mandatelor parlamentare in judetul Vrancea dupa scrutinul din 1 decembrie 2024

Dupa alegerile parlamentare din 2024, judetul Vrancea, care are alocate doua mandate de senator si cinci de deputat, se pregateste pentru impartirea mandatelor. Desi distribuirea oficiala se va face in zilele urmatoare, un pronostic preliminar poate fi realizat pe baza rezultatelor si a configuratiei politice locale.Posibili castigatori ai mandatelor de parlamentari de Vrancea in mandatul 2024-2028Partidul Social Democrat (PSD)Camera Deputatilor: PSD Vrancea va obtine, cel mai probabil, ... citește toată știrea