Psihologul Bianca Slavu abordeaza in ZdV subiectul, "Tacerea: Limbajul Nevazut al Psihologiei si Relatiilor Umane"

Tacerea, adesea subestimata in peisajul zgomotos al societatii moderne, joaca un rol profund in dinamica psihologica si in interactiunile umane. Departe de a fi doar absenta cuvintelor, tacerea reprezinta o forma de comunicare complexa, incarcata de semnificatii care pot modela relatiile interpersonale, perceptia de sine si sanatatea mentala.Ce este tacerea din punct de vedere psihologic?Din perspectiva psihologica, tacerea poate fi privita ca o pauza intre stimuli, un spatiu care permite ... citește toată știrea