Raspunsul presedintelui US din Romania, Nicolae Manolescu pentru scriitorul vrancean Gheorghe Mocanu

Nicolae Manolescu - presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania ii raspunde lui Gheorghe Mocanu, intr-un numar din august-2022 al revistei "Romania Literara" la intrebarea:"Unde sunt cartile proaste in revistele noastre literare?""Domnul Gheorghita Mocanu se intreaba intr-un articol pe care l-a trimis la Romania literara: unde sunt cartile proaste in revistele noastre literare? Intrebare legitima. Am observat si noi, nu o data, ca foarte multe din cronicile si recenziile la carti nou ... citeste toata stirea