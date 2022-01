Rasturnare de situatie in cazul femeii omorate in bataie: presupusul criminal, eliberat din arest. Cine e autorul

O femeie in varsta de 56 de ani a murit duminica seara, 17 ianuarie, batuta crunt si abandonata intr-o balta de sange intr-o parcare din orasul Odobesti, Vrancea. Cazul crimei din seara de 16 ianuarie, din orasul Odobesti, ia o noua intorsatura, dupa ce anchetatorii au gasit indicii cu privire la adevaratul autor al faptei.Daca initial in acest caz s-a spus ca barbatul care a omorat in bataie femeia de 56 de ani, intr-o parcare din Odobesti, este concubinul acesteia, el fiind arestat pentru 30 ... citeste toata stirea