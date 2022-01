Razboiul dintre alesii locali si primar, faza pe DNA. Procurorii, sesizati pentru neregulile de la CSM Focsani

Consilierii locali PNL Focsani il considera pe primarul Cristi Misaila principalul raspunzator de modul in care s-au cheltuit banii publici in ultimii cinci ani. Viceprimarul PNL Ana Maria Dimitriu a anuntat ca l-a dat pe mana procurorilor anticoruptie pe primarul PSD Cristi Misaila, in urma neregulilor gasite de Corpul de control al primarului la clubul sportiv din subordinea municipalitatii.Dimitriu spune ca edilul este principalul responsabil pentru "jaful generalizat", asa cum reiese din ... citeste toata stirea