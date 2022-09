Reactia profesorului Vasile Esibrea vs raspunsul primarului Aurel Botu dupa schimbarea numelui Scolii Gimnaziale Tulnici

Dupa adoptarea hotararii de schimbare a denumirii Scolii Gimnaziale Tulnici din Scoala Gimnaziala "Ion Diaconu" in Scoala Gimnaziala "Ion Baciu", Ziarul de Vrancea a primit un articol de opinie pe acest subiect de la profesorul Vasile Esibrea.Intrucat in continutul articolului i se aduc acuzatii primarului comunei Tulnici, Aurel Botu in legatura cu amintita schimbare de denumire cotidianul nostru a solicitat si un punct de vedere al acestuia.Publicam in continuare articolul de opinie al ... citeste toata stirea