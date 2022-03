Realitatea Plus: Marian Oprisan isi vinde masinile de lux si renunta la politica

Conform unei stiri publicata, luni 28 martie 2022, de postul de televiziune Realitatea Plus, fostul lider al PSD Vrancea, Marian Oprisan isi vinde cele doua masini de lux si vrea pe ele aproximativ 400.000 de euro.In acelasi timp, Oprisan ar fi in discutii pentru a vinde si domeniul impresionant din comuna Bolotesti, judetul Vrancea precizeaza aceeasi sursa. Potrivit Realitatea PLUS, fostul presedinte al Consiliului Judetean Vrancea ar urma sa se mute in Italia si sa renunte la cariera de ... citeste toata stirea