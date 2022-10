Recenzia cartii poetului vrancean Toader Raduta realizata de Georgica Manole redactorul-sef al revistei" Luceafarul" din Botosani

O carte ca o soapta, recenzie de Georgica ManoleCitesc cel de-al doilea volum de versuri scris de Toader Raduta, "Soptiri in amurg" (Editura "Salonul literar", Vrancea, 2022), si-mi vin in minte "criteriile reusitei" spuse de un vrancean de marca, academicianul Valeriu D. Cotea: cineva sa te propuna, cineva sa te sustina si cineva sa te blagosloveasca. Versurile acestui volum ne confirma de cata dreptate are distinsul oenolog vrancean si cat de mult il iubeste divinitatea pe Toader Raduta, ... citeste toata stirea