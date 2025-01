Replica reprezentantilor AUR Vrancea la acuzatiile primarului Misaila

Prin intermediul unui comunicat de presa, reprezentantii AUR Vrancea dezmint acuzatiile primarului Municipiului Focsani privind evenimentele desfasurate, vineri 24 ianuarie 2025, din Piata Unirii din Focsani. "Din pacate... ieri, in timpul manifestarilor dedicate Unirii Principatelor Romane, am asistat la un spectacol grotesc pus in scena de indivizi fara niciun Dumnezeu. Intr-un total dispret fata de eroii neamului, de Istoria Esarii si a Focsaniului si mai ales fata de momentul solemn, ... citește toată știrea