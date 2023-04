* Numarul total de pachete ce vor fi livrate in cea de-a sasea etapa a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate este de 27.840 * Beneficiarii le vor putea ridica in perioada 24 aprilie - 9 mai * Coincidenta sau nu ultima zi de livrare va fi chiar de Ziua Europei! * In fotografiile atasate acestui articol puteti vedea datele exacte pentru diferitele zone din judetul Vrancea *Institutia Prefectului judetul ... citeste toata stirea