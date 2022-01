Revolta taraneasca din Vrancea impotriva colectivizarii. Zeci de oameni au fost condamnati la ani grei de munca silnica

Taranii din comuna vranceana Rastoaca au intrat in cladirea Sfatului Popular, similara primariei de astazi, au luat cererile, le-au scos in drum si le-au dat foc, iar mai multi reprezentanti ai autoritatilor au fost batuti. In urma cu 64 de ani, pe 12 ianuarie 1958, sute de tarani din comuna Rastoaca, judetul Vrancea, s-au rasculat pentru a opri comasarea terenurilor pentru cele doua gospodarii colective ce fusesera infiintate in comuna.Localnicii din Rastoaca au intrat in forta in cladirea ... citeste toata stirea